Полицейские задержали парня, который утром 30 марта совершил смертельное ДТП в Ровенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Авария произошла около 08:40 на дороге между городом Березно и селом Моквин.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель BMW во время обгона выехал на встречную полосу и сбил 55-летнюю жительницу Моквина, которая ехала на велосипеде. Женщина погибла на месте: от сильного удара ее тело разорвало на части.

Проверка показала, что водитель был трезв. Его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Решается вопрос о сообщении парню о подозрении.

Напомним, вечером 20 марта в Кировоградской области Skoda Felicia столкнулась с автопоездом на встречке. От удара легковушка превратилась в груду металла. Водитель Skoda и пассажир погибли на месте.