Поліцейські затримали молодика, який вранці 30 березня спричинив смертельну ДТП у Рівненському районі

Аварія сталася близько 08:40 на дорозі між містом Березне та селом Моквин.

Попередньо встановлено, що 21-річний водій BMW під час обгону виїхав на зустрічну смугу та збив 55-річну жительку Моквина, яка їхала на велосипеді. Жінка загинула на місці: від сильного удару її тіло розірвало на частини.

Перевірка показала, що водій був тверезий. Його затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення молодику про підозру.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Кіровоградщині Skoda Felicia зіткнулася з автопоїздом на зустрічці. Від удару легковик перетворився на купу металу. Водійка Skoda та пасажир загинули на місці.