ДТП произошло утром 25 марта на автодороге Горишние Плавные – Дмитровка в Кременчугском районе

RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль "ВАЗ" выехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм 62-летний водитель скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

