В Днепропетровской области судью разоблачили на взятке за закрытие дела

НАБУ и САП направили в суд дело бывшего судьи Покровского районного суда Днепропетровской области. Известно, что речь идет о взяточничестве

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как выяснили правоохранители, судья взял взятку в размере 700 долларов. За эти деньги ожидалось, что он закроет административное производство. Речь шла о человеке, который садился за руль в пьяном состоянии.

В 2025 году судья получил подозрение. Теперь он предстанет перед судом.

В 2025 году судья получил подозрение. Теперь он предстанет перед судом.