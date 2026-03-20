В Днепропетровской области судью разоблачили на взятке за закрытие дела
НАБУ и САП направили в суд дело бывшего судьи Покровского районного суда Днепропетровской области. Известно, что речь идет о взяточничестве
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, судья взял взятку в размере 700 долларов. За эти деньги ожидалось, что он закроет административное производство. Речь шла о человеке, который садился за руль в пьяном состоянии.
В 2025 году судья получил подозрение. Теперь он предстанет перед судом.
Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.
