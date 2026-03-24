10:30  24 березня
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
08:38  24 березня
На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі
07:56  24 березня
Смертельна бійка на Рівненщині: поліцейські затримали нападника
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 11:56

У Рівному затримали ще одного російського коригувальника

Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ затримала у Рівному ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Ним виявився завербований ворогом колишній працівник заводу на Донеччині, який прибув до західного регіону України, щоб коригувати повітряні атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. Куратор із російського ГРУ дав йому завдання поїхати на Рівненщину, щоб зібрати координати потенційних "цілей", зокрема оборонних підприємств та місць дислокації українських військових.

Приїхавши до Рівного, агент оселився в готелі та виїжджав на розвідку на таксі. Прямо з вікна автомобіля він фотографував об'єкти, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення або де могли базуватися бійці ЗСУ.

Також зловмисник намагався вирахувати позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, що захищають небо західного регіону України.

СБУ затримала агента "на гарячому", коли він знімав фасад одного з підприємств. У нього вилучили смартфон із позначеними на гугл-картах об'єктами, які він готувався передати росіянам.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові СБУ затримала 18-річного російського агента, який готував теракти біля адмінбудівель. Фігурант перебуває під вартою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »