Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Рівному ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Ним виявився завербований ворогом колишній працівник заводу на Донеччині, який прибув до західного регіону України, щоб коригувати повітряні атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. Куратор із російського ГРУ дав йому завдання поїхати на Рівненщину, щоб зібрати координати потенційних "цілей", зокрема оборонних підприємств та місць дислокації українських військових.

Приїхавши до Рівного, агент оселився в готелі та виїжджав на розвідку на таксі. Прямо з вікна автомобіля він фотографував об'єкти, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення або де могли базуватися бійці ЗСУ.

Також зловмисник намагався вирахувати позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, що захищають небо західного регіону України.

СБУ затримала агента "на гарячому", коли він знімав фасад одного з підприємств. У нього вилучили смартфон із позначеними на гугл-картах об'єктами, які він готувався передати росіянам.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

