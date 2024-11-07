В Ровно мужчина надругался над флагом и включал гимн СССР

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Инцидент произошел в Ровно днем 6 ноября возле одного из ТРЦ

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина вытирал ноги о государственный флаг Украины. Кроме того, он надел красную ткань, на которой написал СССР, а затем включил советский гимн.

Правоохранители задержали 60-летнего жителя села Малый Алексин и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее этот же мужчина в октябре повредил в Ровно мемориальную доску Степана Бандеры.