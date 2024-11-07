фото: полиция

Трагический случай произошел 5 ноября около десяти вечера в Радзивилле Дубенского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Неизвестный шел вдоль рельсов, а потом внезапно вышел на нее. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность мужчины.

Приметы погибшего: 65-70 лет, среднего роста и телосложения, волосы короткие седые с залысинами. Был одет в черную шапку, синюю куртку, серый пиджак, серую кофту с белыми вставками, синие брюки и черные ботинки.

Полицейские обращаются к гражданам, которые могут помочь идентифицировать личность погибшего, сообщить информацию на спецлинию 102 или по телефону 096-803-40-02.

Напомним, вечером 30 октября в Яготине Киевской области под колесами локомотива погиб 62-летний мужчина.