Полиция Ровенщины обнародовала результаты проверки по поводу мертвого льва на мусорнике

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Полиция Ровенщины завершила проверку обстоятельств обнаружения трупов львицы и других животных на территории Костопольского завода

Соответствующее заключение обнародовала пресс-служба полиции Ровенщины, передает RegioNews.

Согласно результатам проверки все тела животных были доставлены с соблюдением законных процедур и необходимых документов.

Как отмечается в акте ветеринарного удостоверения, африканский лев, 2006 года, умер из-за новообразования в брюшной полости.

Все тела животных, размещенные на спецплатформе Костопольского завода по утилизации отходов животного происхождения, были доставлены с соответствующими документами, подтверждающими причину смерти.

Напомним, 27 октября стало известно, что на территории Костопольского завода по утилизации отходов обнаружили тело мертвого льва. Впоследствии Ровенский зоопарк подтвердил, что эта львица скончалась на прошлой неделе. Ее тело отправили на Костопольский санитарный завод на утилизацию, согласно договору, который был заключен между зоопарком и заводом.