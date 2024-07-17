В Ровенской области столкнулись грузовик, бус и две легковушки: есть пострадавшие

фото: полиция

ДТП произошло 17 июля около 15:40 на трассе "Киев-Чоп" в селе Корнин в Ровенском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись грузовики, бус и два легковых автомобиля.

Сейчас известно о двух пострадавших, которых госпитализировали в больницу. У 24-летнего водителя диагностировали политравму. Предварительно, незначительные травмы получила и пассажирка другого авто – 59-летняя женщина.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 17 июля во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком: погибли четыре человека, семь пострадавших.