Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком — есть погибшие и пострадавшие

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Во Львовской области утром, 17 июля, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Авария произошла около 10:10 на автодороге "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района.

Правоохранители установили, что столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов-Выбранивка" и автопоезд "МАН".

"В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шесть пассажиров маршрутки, среди которых четырехлетний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, трое из них - дети.