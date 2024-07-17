Офис омбудсмена проверил суд в Ровенской области на соблюдение прав человека — какие нарушения выявили

фото: facebook.com/rivne.ombudsman

Команда Офиса омбудсмена Украины совершила визит в Корецкий районный суд в Ровенской области и зафиксировала факты нарушения прав человека

Об этом сообщили на странице Представительства Уполномоченного ВРУ по правам человека в Ровенской области, передает RegioNews .

Как отмечается в сообщении, мониторинг был проведен для того, чтобы узнать условия и доступность в помещении суда, в которых находятся обвиняемые, осужденные лица.

По итогам проверки выяснилось, что на первом этаже двух зданий, в которых находится суд, обустроен зал судебных заседаний для рассмотрения гражданских и административных дел и два зала для рассмотрения уголовных дел. На втором – размещены кабинеты самих работников. Также осуществляется охрана и пропускной режим.

Среди нарушений, которые установили в ходе расследования: количество комнат для содержания подсудимых (осужденных) не соответствуют государственным строительным нормам, не оборудована огражденная стоянка для заезда автотранспорта стражи и посадка (высадка) задержанных лиц, и не обеспечивается доступность для передвижения маломобильных групп населения.

С целью их устранения Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека направит в соответствующие органы акты реагирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в частном детсаду в поселке Великодолинское Одесской области зафиксировали жестокое обращение с двухлетней воспитанницей. Видео с травлей распространилось в интернете.