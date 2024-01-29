Некоторые "шахеды" долетели до западных границ: Игнат о ночной атаке РФ

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Российская армия в ночь на 29 января атаковала Украину 8 ударными БПЛА "Шахед". Силы ПВО уничтожили все дроны. Некоторые "шахеды" долетели до западных границ страны

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует RegioNews.

"Сегодня география "шахедов" была больше – вплоть до западных границ нашего государства некоторые единицы долетели. В конце концов – все были уничтожены в тех областях, где мы уже сообщили. Это Николаевщина, Житомирская область, Ровенщина и Хмельнитчина. 8 из 8 были уничтожены", – сказал он.

В последние дни было такое "затишье", когда меньше работает авиация в воздухе, отметил спикер.

По словам Игната, если сравнить сообщения воздушных сил сегодня и вчера, 28 января, то они практически идентичны с применением средств воздушного нападения РФ.

"Тоже 8 ударных беспилотников типа "шахед" применил враг, 3 ракеты С-300 и одна ракета "Искандер-М", а не две, как это было вчера. Направления атак С-300 – это тоже Донетчина, "Искандер" – Полтавщина , в частности, Кременчугский район. Об этом говорят местные власти, о том, какое обычно предприятие враг пытается там атаковать. Неизвестно, что они хотят от этого предприятия", – добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, ночью ПВО уничтожило восемь из восьми российских БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.