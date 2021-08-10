На Ровенщине отец шестерых детей насиловал дочь, пока мать была на заработках
В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который систематически насиловал свою старшую дочь
Как сообщает прокуратура Волынской области, мужчину, отца шестерых детей приговорили к 13 годам лишения свободы, пишет RegioNews.
Следствие установило, что 42-летний житель Камень-Каширского района, отец шести несовершеннолетних детей, в течение двух лет во время пребывания жены на заработках насиловал старшую дочь, которой на тот момент было 13-14 лет.
Своей вины мужчина не признал, но собранные доказательства доказали его вину.
Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром отец годами насиловал своих детей.
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