На Рівненщині батько шістьох дітей ґвалтував доньку, поки мати була на заробітках
У Рівненській області суд виніс вирок чоловікові, який систематично ґвалтував свої старшу доньку
Як повідомляє прокуратура Волинської області, чоловіка, батька шістьох дітей засудили до 13 років позбавлення волі, пише RegioNews.
Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, упродовж двох років у час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу доньку, якій на той момент було 13-14 років.
Своєї вини чоловік не визнав, але зібрані докази довели його провину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Дніпром батько роками ґвалтував своїх дітей.
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