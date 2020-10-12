СБУ разоблачила межрегиональную группу по подделке паспортов ЕС

В группу входили житель Ровно и двое жителей Львовской области

В группу входили житель Ровно и двое жителей Львовской области

Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и сбывали паспорта граждан стран Евросоюза. Действовали злоумышленники под прикрытием агентства по подбору персонала для работы за границей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что для желающих трудоустроиться за границей дельцы изготавливали "липовые" ID-карточки резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы.

Для изготовления фальшивок они обустроили 5 подпольных "типографий" в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенщины. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от 300 евро", - говорится в сообщении.

По результатам проведения обысков было обнаружено черновую документацию, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехнику, которую использовали для изготовления фальшивок.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

Напомним, в Херсонской области контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб, которая действовала под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации.