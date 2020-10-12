СБУ викрила міжрегіональну групу на підробці паспортів ЄС

До групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області

До групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли та збували паспорти громадян країн Євросоюзу. Діяли зловмисники під прикриттям агенції із підбору персоналу для роботи за кордоном.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що для бажаючих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли "липові" ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи.

Для виготовлення фальшивок вони облаштували 5 підпільних "типографій" у приватних помешканнях у Львові, Дрогобичі та кількох населених пунктах Рівненщини. Вартість комплекту підроблених документів становила від 300 євро", - йдеться у повідомленні.

За результатами проведення обшуків було виявлено чорнову документацію, банківські картки та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Нагадаємо, у Херсонській області контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, яка діяла під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації.