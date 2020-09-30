Зеленский создал Совет социального развития регионов: чем он будет заниматься

Глава государства также утвердил положение о Совете социального развития регионов

Глава государства также утвердил положение о Совете социального развития регионов

Офис президента

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

В документе отмечается, что Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, среди прочего во время проведения реформы по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту.

Этим же указом глава государства утвердил положение о Совете социального развития регионов.

Согласно документу, Совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, задача которого – системный анализ ситуации относительно обеспечения гарантий социальной защиты населения и наработки по его результатам и внесение на рассмотрение Главы государства предложений относительно возможных путей решения проблемных вопросов.

Также Совет занимается подготовкой законопроектов для их решения, наработки предложений относительно налаживания взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг лицам/семьям, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта.

"Совет, согласно положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения", - сообщает ОП.

Отмечается, что решения этого органа принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования.

"В случае равного распределения голосов голос председателя Совета является решающим. По результатам заседания оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета", - подчеркнули в Офисе президента.

Напомним, 23 сентября Зеленский подписал указ, которым поручил Кабмину погасить долги перед производителями электроэнергии.