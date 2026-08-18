На Прикарпатті чоловік під час мобілізації розбив скло поліцейського авто

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На Прикарпатті судили чоловіка, який пошкодив автомобіль поліції. Це сталось під час мобілізаційних заходів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, поліція виявила людину, яка була у розшуку ТЦК. Повз проходив чоловік, якого обурили дії поліції. Він вийшов на проїзну частину та почав блокувати рух службового автомобіля Renault.

Згодом чоловік ударив авто твердим предметом по склу передніх лівих дверей та розбив його. Збитки оцінили в 6 957 гривень 23 копійки.

Відомо, що чоловік раніше не був судимий, одружений, має двох малолітніх дітей та визнав свою провину і розкаявся. Суд призначив йому покарання у виді штрафу 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.