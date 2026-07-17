Иллюстративное фото: pixabay

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в пяти регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.



Отмечается, что использование ограничений 17 июля не прогнозируется. Потребителей просят перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Напомним, в ночь на 17 июля РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 130 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 7 локациях.