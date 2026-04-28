Підпільні АЗС на Прикарпатті: справу організаторів передали до суду

До суду скерували обвинувальні акти щодо двох мешканців Івано-Франківського району, яких обвинувачують в організації незаконної мережі автозаправних станцій

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24-річний директор компанії з села Дзвиняч та 36-річний підприємець з Івано-Франківська організували роздрібний продаж контрафактного пального без дозвільних документів.

Нелегальні АЗС працювали у Богородчанах та Галичі. Для діяльності використовували орендоване обладнання – резервуари для зберігання пального та паливороздавальні колонки. Продаж здійснювався без фіскальних чеків.

Експертиза підтвердила, що вилучене пальне є фальсифікованим і не відповідає державним стандартам якості.

Правоохоронці викрили діяльність "тіньових" АЗС наприкінці лютого 2026 року. Під час обшуків вилучили понад 11 тисяч літрів фальсифікованого пального, а також обладнання. Обидві станції демонтовано.

У березні 2026 року фігурантам повідомили про підозру за ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів).

Обвинуваченим загрожує штраф із конфіскацією та знищенням незаконної продукції.

