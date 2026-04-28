28 квітня 2026, 09:51

Підпільні АЗС на Прикарпатті: справу організаторів передали до суду

Фото: Прокуратура України
До суду скерували обвинувальні акти щодо двох мешканців Івано-Франківського району, яких обвинувачують в організації незаконної мережі автозаправних станцій

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 24-річний директор компанії з села Дзвиняч та 36-річний підприємець з Івано-Франківська організували роздрібний продаж контрафактного пального без дозвільних документів.

Нелегальні АЗС працювали у Богородчанах та Галичі. Для діяльності використовували орендоване обладнання – резервуари для зберігання пального та паливороздавальні колонки. Продаж здійснювався без фіскальних чеків.

Експертиза підтвердила, що вилучене пальне є фальсифікованим і не відповідає державним стандартам якості.

Правоохоронці викрили діяльність "тіньових" АЗС наприкінці лютого 2026 року. Під час обшуків вилучили понад 11 тисяч літрів фальсифікованого пального, а також обладнання. Обидві станції демонтовано.

У березні 2026 року фігурантам повідомили про підозру за ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів).

Обвинуваченим загрожує штраф із конфіскацією та знищенням незаконної продукції.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність п’яти заправок, що працювали незаконно. Нелегальні АЗС функціонували у Білоцерківському районі. Загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 6 млн грн.

Івано-Франківська область АЗС суд прокуратура бізнес схема штраф
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
28 квітня 2026, 13:34
На Дніпропетровщині FPV-дрон вибухнув біля цивільного авто: поранена жінка
28 квітня 2026, 13:13
Будують за мільйони, але не відкривають: що не так із ветеранськими просторами
28 квітня 2026, 12:50
У Харкові чоловік підірвав гранату біля магазину: його затримали
28 квітня 2026, 12:38
Серія ударів по об'єктах РФ: уражено НПЗ, РЛС та склади окупантів
28 квітня 2026, 12:23
Заморила голодом 10-річного сина: на Вінниччині прокуратура оскаржує надто м’який вирок матері
28 квітня 2026, 12:11
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
28 квітня 2026, 11:57
На Миколаївщині легковик вилетів у кювет і перекинувся: водій загинув, троє пасажирів травмовані
28 квітня 2026, 11:51
Наслідки удару по Чугуєву: ще один постраждалий помер
28 квітня 2026, 11:42
Зберігав роками, а потім вирішив заробити: жителя Київщини затримали за продаж дитячої порнографії
28 квітня 2026, 11:26
