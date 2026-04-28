Фото: полиция

ДТП произошло 26 апреля примерно в 23:20 между поселками Знаменка и Трудолюбовка Баштанского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль "ВАЗ 2106" вылетел с дороги в кювет и перевернулся. 28-летний водитель погиб на месте. Трое пассажиров в возрасте 19 и 20 лет получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Полиция обращается к свидетелям с просьбой сообщить любую информацию об обстоятельствах аварии по номеру 093-714-45-20 или на спецлинию 102.

Напомним, утром 28 апреля на Днепропетровщине маршрутка с пассажирами влетела в припаркованный грузовик. На месте погибла пассажирка микроавтобуса, водитель и пятеро пассажиров получили травмы.