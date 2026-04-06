В Ивано-Франковске двое детей попали в реанимацию из-за отравления

В Ивано-Франковске правоохранители устанавливают обстоятельства отравления двух малолетних детей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 5 апреля вечером в милицию поступило сообщение от медиков о госпитализации в областную детскую клиническую больницу двух парней 2012 и 2013 годов рождения.

По предварительной информации, дети отравились неизвестными веществами. Их в тяжелом состоянии доставили каретой скорой помощи в реанимационное отделение.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

