В Івано-Франківську двоє дітей потрапили до реанімації через отруєння

В Івано-Франківську правоохоронці встановлюють обставини отруєння двох малолітніх дітей

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що 5 квітня ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до обласної дитячої клінічної лікарні двох хлопців 2012 та 2013 років народження.

За попередньою інформацією, діти отруїлися невідомими речовинами. Їх у важкому стані доставили каретою швидкої допомоги до реанімаційного відділення.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

