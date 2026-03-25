Сила духа на льду: на Прикарпатье состоялся турнир по парахоккею

В городе Калуш, на ледовой арене, прошел открытый турнир по парахоккею, посвященный Степану Бандере. Мероприятие состоялось при поддержке ГО "Захист держави"

Об этом информирует Ивано-Франковская ячейка общественной организации, передает RegioNews.

Это событие собрало команды со всех уголков Украины, став не только спортивным состязанием, но и символом выдержки, взаимоподдержки и несокрушимости духа.

В соревнованиях приняли участие три команды: "Калуш ПараХоккей", "Сокол" (Киев) и "Несокрушимые" (Львов). Игры проходили по круговой системе, что позволило каждой команде проявить себя в полной мере.

По результатам турнира победу одержала команда "Несокрушимые", второе место занял "Сокол" (Киев), а третье – хозяева турнира "Калуш ПараХоккей".

"Мы видим, как спорт объединяет, мотивирует и помогает людям не останавливаться, несмотря на все трудности. Для нас важно поддерживать такие инициативы и создавать возможности для развития параспорта в регионах", – отметил Владимир Тимкив, руководитель калушской ячейки ГО "Захист держави".

Говорит, для ГО "Захист держави" такие меры важны, ведь через них формируется сильное и сплоченное общество.

Напомним, на Волыни в Велимченской общине провели турнир по бочче среди ветеранов. Мероприятие прошло при поддержке местных властей и общественных инициатив. Боча паралимпийский вид спорта, подходящий людям с различными физическими возможностями.