Сила духу на льоду: на Прикарпатті відбувся турнір із парахокею

У місті Калуш, на льодовій арені, пройшов відкритий турнір з парахокею, присвячений Степану Бандері. Захід відбувся за підтримки ГО "Захист держави"

Про це інформує Івано-Франківський осередок громадської організації.

Ця подія зібрала команди з усіх куточків України, ставши не лише спортивним змаганням, але й символом витримки, взаємопідтримки та незламності духу.

У змаганнях взяли участь три команди: "Калуш ПараХокей", "Сокіл" (Київ) та "Незламні" (Львів). Ігри проходили за коловою системою, що дозволило кожній команді проявити себе повною мірою.

За результатами турніру перемогу здобула команда "Незламні", друге місце посів "Сокіл" (Київ), а третє – господарі турніру "Калуш ПараХокей".

"Ми бачимо, як спорт об'єднує, мотивує і допомагає людям не зупинятися, попри всі труднощі. Для нас важливо підтримувати такі ініціативи і створювати можливості для розвитку параспорту в регіонах", – зазначив Володимир Тимків, керівник калуського осередку ГО "Захист держави".

Каже, для ГО "Захист держави" такі заходи важливі, адже через них формується сильне та згуртоване суспільство.

