25 березня 2026, 14:49

Сила духу на льоду: на Прикарпатті відбувся турнір із парахокею

Фото: ГО "Захист держави"
У місті Калуш, на льодовій арені, пройшов відкритий турнір з парахокею, присвячений Степану Бандері. Захід відбувся за підтримки ГО "Захист держави"

Про це інформує Івано-Франківський осередок громадської організації, передає RegioNews.

Ця подія зібрала команди з усіх куточків України, ставши не лише спортивним змаганням, але й символом витримки, взаємопідтримки та незламності духу.

У змаганнях взяли участь три команди: "Калуш ПараХокей", "Сокіл" (Київ) та "Незламні" (Львів). Ігри проходили за коловою системою, що дозволило кожній команді проявити себе повною мірою.

За результатами турніру перемогу здобула команда "Незламні", друге місце посів "Сокіл" (Київ), а третє – господарі турніру "Калуш ПараХокей".

"Ми бачимо, як спорт об'єднує, мотивує і допомагає людям не зупинятися, попри всі труднощі. Для нас важливо підтримувати такі ініціативи і створювати можливості для розвитку параспорту в регіонах", – зазначив Володимир Тимків, керівник калуського осередку ГО "Захист держави".

Каже, для ГО "Захист держави" такі заходи важливі, адже через них формується сильне та згуртоване суспільство.

Нагадаємо, на Волині у Велимченській громаді провели турнір з боча серед ветеранів. Захід відбувся за підтримки місцевої влади та громадських ініціатив. Боча паралімпійський вид спорту, що підходить людям з різними фізичними можливостями.

Результат системної підтримки: Боксерка клуба "SMK-SPORT" Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026
02 березня 2026, 13:51
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 12:14
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні
25 березня 2026, 14:49
"Навчання" за 15 тисяч: на Житомирщині ділок торгував фейковими документами для водіїв
25 березня 2026, 14:45
В Одесі аферист виманив гроші у військового
25 березня 2026, 14:30
Міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями
25 березня 2026, 14:21
На Дніпропетровщині вівчарка пошматувала обличчя дівчині під час стріму в TікТоk
25 березня 2026, 14:10
В Одесі авто ТЦК травмувало пенсіонерку
25 березня 2026, 13:39
Україна судитиме херсонського колаборанта Сальдо за викрадення зерна
25 березня 2026, 13:22
Тимчасово керувати Луцьком буде Катерина Шкльода: що про неї відомо
25 березня 2026, 12:55
6300 доларів за маскарад: на Одещині жінка намагалася переправити чоловіків через кордон
25 березня 2026, 12:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
