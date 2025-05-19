Туман и мокрый снег: погода в Карпатах 19 мая
В понедельник, 19 мая, в Карпатах туман и дождь с мокрым снегом
Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья, передает RegioNews.
"По состоянию на 07:45 19.05.2025 в ур. Заросль облачно, туман, дождь с мокрым снегом, ветер юго-западный 2-3 м/с, температура воздуха 3°С", – говорится в сообщении.
Урочище Заросляк расположено у подножия Говерлы.
Напомним, ранее спасатели помогли туристу, который во время подъема на Говерлу из-за неблагоприятных погодных условий и истощения не смог продолжить путь своими силами.
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 19 мая
19 мая 2025, 10:40На Львовщине в ДТП погиб мужчина, травмирован 5-летний мальчик
19 мая 2025, 10:25Из-за вражеских атак на Сумщине вспыхнули пожары
19 мая 2025, 09:56Украинская ПВО приземлила более 70 российских "шахедов" и дронов-имитаторов
19 мая 2025, 09:50Обстрелы Харьковщины: ранены три человека, повреждены более 30 домов
19 мая 2025, 09:39Смертельный пожар на Черниговщине: из-за курения погиб мужчина
19 мая 2025, 09:05Атака дронов на Сумщине: два человека в больнице
19 мая 2025, 08:59Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
19 мая 2025, 08:43Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре Херсонщины: погибли 2 человека, 6 ранены
19 мая 2025, 08:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев