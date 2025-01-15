фото: Руслан Марцинков

В Ивано-Франковске ученик младших классов нашел патрон в булке, которую ему купила бабушка в супермаркете

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию 15 января обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска. Педагог сообщил, что его ученик обнаружил патрон в булочке. По словам ребенка, ее накануне приобрела его бабушка в одном из супермаркетов города.

Полицейские уже выяснили, что патрон учебный.

По данному факту начата проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельсва происшествия.

Напомним, днем 13 января на Полтавщине 14-летний мальчик травмировался из-за взрыва самодельного вещества.