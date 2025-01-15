В Ивано-Франковске ребенок нашел патрон в булочке
В Ивано-Франковске ученик младших классов нашел патрон в булке, которую ему купила бабушка в супермаркете
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В полицию 15 января обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска. Педагог сообщил, что его ученик обнаружил патрон в булочке. По словам ребенка, ее накануне приобрела его бабушка в одном из супермаркетов города.
Полицейские уже выяснили, что патрон учебный.
По данному факту начата проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельсва происшествия.
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