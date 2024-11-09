На Прикарпатье горел дизель-поезд с пассажирами
Поздно вечером 8 ноября в Прикарпатье загорелся дизель-поезд сообщением "Коломыя – Ивано-Франковск"
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Загорелся локомотив пригородного дизель-поезда, в котором находился 21 пассажир.
В ГСЧС рассказали, что произошло возгорание выхлопного трака в локомотиве площадью 10 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар.
За медпомощью обратились два помощника машиниста поезда с подозрением на отравление продуктами горения. После осмотра от госпитализации они отказались.
Напомним, утром 7 ноября возник пожар в одном из зданий контрольно-пропускного пункта "Тиса" (Чоп) на украино-венгерской границе.
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