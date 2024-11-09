фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Загорелся локомотив пригородного дизель-поезда, в котором находился 21 пассажир.

В ГСЧС рассказали, что произошло возгорание выхлопного трака в локомотиве площадью 10 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар.

За медпомощью обратились два помощника машиниста поезда с подозрением на отравление продуктами горения. После осмотра от госпитализации они отказались.

Напомним, утром 7 ноября возник пожар в одном из зданий контрольно-пропускного пункта "Тиса" (Чоп) на украино-венгерской границе.