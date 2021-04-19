На Франковщине бус врезался в жилой дом и застрял там
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие
В селе Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области микроавтобус влетел в частный жилой дом.
Об аварии сообщили очевидцы на канале Frankivsk 112 в Telegram, пишет RegioNews.
Авария произошла 19 апреля. Пока информации о пострадавших в ДТП нет.
Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.
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