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19 апреля 2021, 10:57 721

На Франковщине бус врезался в жилой дом и застрял там

19 апреля 2021, 10:57 721
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Пока неизвестно, есть ли пострадавшие
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие
Скриншот
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В селе Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области микроавтобус влетел в частный жилой дом.

Об аварии сообщили очевидцы на канале Frankivsk 112 в Telegram, пишет RegioNews.

Авария произошла 19 апреля. Пока информации о пострадавших в ДТП нет.

Напомним, в Днепре женщина попала под колеса автокрана.

Украина аварія Ивано-Франковск Прикарпатье авария

 
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