В Ивано-Франковске эвакуировали аэропорт и вузы из-за массового "минирования"

Всего в городе "заминировали" более 10 объектов

Всего в городе "заминировали" более 10 объектов

Фото из открытых источников

По Ивано-Франковску прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуируют людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.

Сообщается, что всего в городе "заминировали" более 10 объектов. На адреса выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка.

В частности, поступили сообщения о якобы минирования местного аэропорта, университетов, лицея, административных зданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.

"На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".