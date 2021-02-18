В Івано-Франківську евакуювали аеропорт і вузи через масові "мінування"

Всього в місті "замінували" більше 10 об'єктів

Всього в місті "замінували" більше 10 об'єктів

Фото з відкритих джерел

По Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуюють людей з аеропорту, вузів та деяких багатоповерхівок.

Про це йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області, пише RegioNews.

Повідомляється, що всього в місті "замінували" більше 10 об'єктів. На адреси виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, патрульна поліція, слідчо-оперативна група. Триває перевірка.

Зокрема, надійшли повідомлення про нібито мінування місцевого аеропорту, університетів, ліцею, адміністративних будівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок.

"На місці працюють поліцейські, евакуюють людей та проводять ретельну перевірку об'єктів і прилеглу територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у столиці "замінували" станцію метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".