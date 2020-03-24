Хмельницкие полицейские изъяли у закладчика-гастролера наркотиков на 180 тысяч гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Нацполиции Украины.
Житель Херсона прибыл в областной центр ориентировочно 10 марта, снял здесь квартиру и занимался распространением наркотиков методом "закладок". Все заказы получал через интернет-мессенджер.
Патрульные полицейские задержали злоумышленника во время разложения очередной партии закладок. На тот момент при нем было 7 свертков с психотропным веществом PVP (так называемые "соли") и LSD.
Кроме того, на одной из улиц города полицейские обнаружили тайник закладчика, где он хранил еще 71 сверток с наркотиками как растительного, так и синтетического происхождения.
Во время обыска на съемной квартире молодчика оперативники обнаружили еще 284 свертка с наркотиками, а также электронные весы, упаковочный материал, телефоны, записные книжки и тому подобное. Все изъятое направили на экспертизу.
Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет около 180 тысяч гривен.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему придется отвечать за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следователи будут ходатайствовать перед судом о содержании под стражей.
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