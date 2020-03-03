На Закарпатье разбился сноубордист из Киева
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управлении ГСЧС в Закарпатской области.
Сообщение об обнаружении тела туриста в районе горной долины Драгобрат Раховского района поступило спасателям вчера, 2 марта в 16:55 часов.
Спасатели выяснили, что киевлянин 1985 года рождения катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника.
В 21:30 часов тело погибшего туриста доставили до урочища Свидовець. Далее его передали правоохранителям.
К поисковым работам привлекалось 6 спасателей и спецавтомобиль.
2-3 марта в связи с оттепелью, снегопадами и метелями в горах Закарпатья ожидается значительное снеголавинная опасность (ІІІ уровень).
Спасатели Закарпатья призывают граждан воздержаться от походов в горы, ведь сейчас, при таких погодных условиях, путешествие Карпатами может завершиться трагически.
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