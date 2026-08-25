На Полтавщині викрили лікарку, яка "торгувала" діагнозами

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У Полтавській області викрили лікарку, яка записувала пацієнтам хвороби, яких у них не було. Неправдиві дані вона вносила в систему Helsi

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, лікарка минулого року внесла до системи Helsi інформацію про нібито медичний прийом одного з пацієнтів. У системі вона зазначила діагнози, результати обстежень та рекомендації, хоча чоловік фактично не проходив лікування та лабораторних досліджень.

Згодом вона внесла інформацію про іншого пацієнта: вона додала в його медичну картку дані про нібито гіпертонію, цукровий діабет, стенокардію, порушення серцевого ритму та серцеву недостатність, а також направлення до невролога.

На суді жінка визнала провину. Також вона зробила добровільний благодійний внесок на підтримку ЗСУ. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 40 800 гривень.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили колишню військову лікарку. Відомо, що вона продавала фальшиві довідки про непридатність до служби.