У річці Ворскла на Полтавщині потонув чоловік
Трагічна подія сталася 17 серпня близько 15:00 у селі Буланове Полтавського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловік народження пішов купатися в річку Ворскла та зник під водою. Під час пошукових робіт водолази виявили та витягли з води тіло 61-річного загиблого.
Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судмедекспертизу.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.
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