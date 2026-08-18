Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трагічна подія сталася 17 серпня близько 15:00 у селі Буланове Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік народження пішов купатися в річку Ворскла та зник під водою. Під час пошукових робіт водолази виявили та витягли з води тіло 61-річного загиблого.

Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судмедекспертизу.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.