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У річці Ворскла на Полтавщині потонув чоловік
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18 серпня 2026, 12:38

У річці Ворскла на Полтавщині потонув чоловік

18 серпня 2026, 12:38
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Трагічна подія сталася 17 серпня близько 15:00 у селі Буланове Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік народження пішов купатися в річку Ворскла та зник під водою. Під час пошукових робіт водолази виявили та витягли з води тіло 61-річного загиблого.

Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судмедекспертизу.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.

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