Росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині
У Полтавському районі рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на одне з промислових підприємств. Унаслідок удару на кількох локаціях виникли пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Вогнеборці загасили всі осередки займання, попри повторні ворожі удари.
До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальні підрозділи, які працювали на місцях виникнення пожеж.
За попередньою інформацією, внаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1163 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на обласний центр і Запорізький район загинули троє людей, ще 28 дістали поранення.
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