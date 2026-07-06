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06 июля 2026, 09:17

Харьковщина под ударами РФ: 3 погибших и 16 пострадавших за сутки

06 июля 2026, 09:17
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 8 населенным пунктам области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 16 получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове пострадали женщины 73, 75, 18 и 40 лет, а также мужчины 74, 59 и 58 лет. Отдельно в результате взрыва неизвестного устройства в городе травмировался 20-летний мужчина.

В Богодухове погибли двое мужчин 35 и 42 лет, еще три человека получили ранения – женщины 26 и 40 лет и 54-летний мужчина. В Изюме погиб 19-летний мужчина, пострадали пять человек. В селе Ольховатка ранения получили 68-летняя женщина и 90-летний мужчина.

Оккупанты атаковали Киевский район Харькова беспилотниками. В целом по области враг применил разные виды вооружения: реактивную систему залпового огня, управляемые авиабомбы, дроны типа "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области. В Харькове зафиксированы повреждения АЗС, магазина, автомойки и автомобилей. Также разрушения получили жилые дома, магазины, хозяйственные сооружения, транспорт и объекты инфраструктуры в Богодуховском, Купянском и Изюмском районах.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 989 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак погиб один человек, еще 25 получили ранения.

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