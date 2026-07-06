В Вишневом на Киевщине после атаки РФ объявили об угрозе повторной детонации

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После массированной российской атаки 6 июля жители города Вишневое Киевской области призвали оставаться в укрытиях и не выходить на улицу из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов

Об этом сообщило Вишневская ерриториальная громада, передает RegioNews.

Местные власти обратились к жителям и сотрудникам предприятий с просьбой не покидать укрытия и не выходить на рабочие места до отдельного сообщения об окончании опасности.

Ограничения касаются улиц Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балуковая, Железнодорожная и Южная.

В громаде предупредили, что после массированного вражеского удара существует риск повторной детонации взрывоопасных предметов.

К ликвидации последствий российской атаки привлечены спасатели, правоохранители и другие экстренные и оперативные службы. Жителей призывают не приближаться к потенциально опасным местам и следовать указаниям соответствующих служб.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. По состоянию на утро подтверждена гибель 9 человек и ранение 46 человек, среди которых пятеро детей.