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25 июня 2026, 20:10

В Полтавской области на укрытиях для детей "нагрели" 19 миллионов

25 июня 2026, 20:10
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Фото из открытых источников
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В Полтавской области трое чиновников получили подозрение. Речь идет о закупке и строительстве укрытий для учебных заведений

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Подозрения получили двое бывших чиновников сферы образования и действующий директор лицея. Одна из них в 2023 году возглавляла отдел образования, молодежи и спорта территориального общества. Впоследствии она заключила договоры с обществом на поставку восьми модульных укрытий. После этого чиновник подписала расходные накладные, но не проверила соответствие укрытий требованиям и строительным нормам.

В результате шесть учебных заведений получили непригодные для использования укрытия. Предприятие-поставщик безосновательно получило более 13,7 миллионов гривен из бюджета.

Вторая подозреваемая является действующим директором лицея. Она заключила договор с полтавским обществом на строительство укрытия для учащихся. Однако затем она подписала акты приемки с завышенной стоимостью строительных материалов. Бюджет потерял более миллиона гривен.

"Экспертизы установили, что укрытие также не соответствовало требованиям ДСТУ и государственным строительным нормам. Ущерб территориальной общине составляет более 4,35 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что прокуроры Херсонской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции разоблачили схему, по которой из бюджета исчезло более 3,1 млн грн, выделенных на строительство противорадиационного укрытия для местного учебного заведения.

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укрытия схема Офис генпрокурора Полтава
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