На Полтавщині на укриттях для дітей "нагріли" 19 мільйонів

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У Полтавській області троє чиновників отримали підозру. Йдеться про закупівлю та будівництво укриттів для закладів освіти

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Підозри отримали двоє колишніх чиновників сфери освіти та чинна директорка ліцею. Одна з них у 2023 році очолювала відділ освіти, молоді та спорту територіальної громади. Згодом вона уклала договори із товариством на постачання восьми модульних укриттів. Після цього чиновниця підписала видаткові накладні, але не перевірила відповідність укриттів вимогам та будівельним нормам.

У резултаті шість закладів освіти отримали непридатні для використання укриття. Підприємство-постачальник безпідставно отримало понад 13,7 мільйона гривень з бюджету.

Друга підозрювана є чинною директоркою ліцею. Вона уклала договір із полтавським товариством на будівництво укриття для учнів. Проте потім вона підписала акти приймання із завищеною вартістю будівельних матеріалів. Бюджет втратив понад мільйон гривень.

"Експертизи встановили, що укриття також не відповідало вимогам ДСТУ та державним будівельним нормам. Збитки територіальній громаді становлять понад 4,35 млн грн", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції викрили схему, за якою з бюджету зникло понад 3,1 млн грн, виділених на будівництво протирадіаційного укриття для місцевого навчального закладу.