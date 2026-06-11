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11 июня 2026, 08:51

Стафилококк и осложнения после операции: в Полтаве полиция проверяет медиков

11 июня 2026, 08:51
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители проверяют информацию о возможной ненадлежащей медицинской помощи после операции, проведенной в Первой городской клинической больнице Полтавы

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на материалы Единого госреестра судебных решений, передает RegioNews.

В мае 2024 года женщина получила бытовую травму руки и обратилась в Глобинскую городскую больницу. Оттуда ее направили на госпитализацию в Полтаву. В июне пациентке была проведена операция в травматологическом отделении Первой городской больницы.

Во время пребывания в стационаре у нее диагностировали острую нейропатию – поражение нервов. После выписки функциональность руки значительно ухудшилась, а последующие обследования подтвердили повреждение нервов.

В сентябре 2024 года состояние пациентки ухудшилось. При повторном обращении было выявлено инфицирование раны золотистым стафилококком, а послеоперационный участок начал гноиться.

Впоследствии женщина обратилась в другое медицинское учреждение, где ей провели несколько операций по устранению последствий инфекции. Врачи очистили пораженные участки костей и тканей и провели фиксацию костей металлическими пластинами для последующего сращения.

После этого пациентка обратилась в полицию.

В июне суд в Полтаве предоставил следователям доступ к оригиналам медицинских документов за 2024-2025 годы, а также к должностным инструкциям и приказам о назначении участвовавших в лечении медиков.

Все изъятые материалы будут направлены на экспертизу для установления возможных нарушений в действиях медицинских работников.

Напомним, во Львовской области врачу-анестезиологу сообщили о подозрении в служебной халатности, что привело к смерти пациента во время медицинской процедуры. В 2026 году эксперты установили прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью 6-летного мужчины.

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