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Стафілокок і ускладнення після операції: у Полтаві поліція перевіряє медиків

11 червня 2026, 08:51
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливої неналежної медичної допомоги після операції, проведеної у Першій міській клінічній лікарні Полтави

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на матеріали Єдиного держреєстру судових рішень, передає RegioNews.

Зазначається, що в травні 2024 року жінка отримала побутову травму руки та звернулася до Глобинської міської лікарні. Звідти її направили на госпіталізацію до Полтави. У червні пацієнтці провели операцію у травматологічному відділенні Першої міської лікарні.

Під час перебування в стаціонарі у неї діагностували гостру нейропатію –ураження нервів. Після виписки функціональність руки значно погіршилася, а подальші обстеження підтвердили ушкодження нервів.

У вересні 2024 року стан пацієнтки погіршився. Під час повторного звернення було виявлено інфікування рани золотистим стафілококом, а післяопераційна ділянка почала гноїтися.

Згодом жінка звернулася до іншого медичного закладу, де їй провели кілька операцій для усунення наслідків інфекції. Лікарі очистили уражені ділянки кісток і тканин та провели фіксацію кісток металевими пластинами для подальшого зрощення.

Після цього пацієнтка звернулася до поліції.

У червні суд у Полтаві надав слідчим доступ до оригіналів медичних документів за 2024-2025 роки, а також до посадових інструкцій і наказів про призначення медиків, які брали участь у лікуванні.

Усі вилучені матеріали направлять на експертизу для встановлення можливих порушень у діях медичних працівників.

Нагадаємо, на Львівщині лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до смерті пацієнта під час медичної процедури. У 2026 році експерти встановили прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями лікаря та смертю 62-річного чоловіка.

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