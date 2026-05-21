В Украине завершился эпидсезон ОРВИ: заболели более 4,2 млн человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За период с 11 по 17 мая гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ заболели 99 511 человек. Это на 6,8% меньше, чем неделей раньше. Подтверждено 57 случаев COVID-19.

В медицинские учреждения госпитализированы 856 взрослых и 1 452 ребенка с осложнениями болезней.

Во всех регионах Украины уровень заболеваемости остается на фоновом уровне.

Всего за эпидемический сезон с 29 сентября 2025 года по 17 мая 2026 года ОРВИ переболели 4 236 118 человек, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты напоминают, что даже после завершения эпидсезона следует соблюдать профилактические меры:

регулярно мыть руки,

пользоваться антисептиками,

сбалансированно питаться,

проветривать помещение,

избегать массовых скоплений людей,

оставаться дома при симптомах простуд.

Напомним, во Львовской области зафиксировали существенный рост уровня заболеваемости простудными болезнями. По словам специалистов, 47% от общего числа заболевших составляют дети.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который длился до 17 мая 2026 года.