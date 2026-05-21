В Украине завершился эпидсезон ОРВИ: заболели более 4,2 млн человек
Прошла последняя неделя эпидсезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 2025-2026 годов
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За период с 11 по 17 мая гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ заболели 99 511 человек. Это на 6,8% меньше, чем неделей раньше. Подтверждено 57 случаев COVID-19.
В медицинские учреждения госпитализированы 856 взрослых и 1 452 ребенка с осложнениями болезней.
Во всех регионах Украины уровень заболеваемости остается на фоновом уровне.
Всего за эпидемический сезон с 29 сентября 2025 года по 17 мая 2026 года ОРВИ переболели 4 236 118 человек, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты напоминают, что даже после завершения эпидсезона следует соблюдать профилактические меры:
- регулярно мыть руки,
- пользоваться антисептиками,
- сбалансированно питаться,
- проветривать помещение,
- избегать массовых скоплений людей,
- оставаться дома при симптомах простуд.
Напомним, во Львовской области зафиксировали существенный рост уровня заболеваемости простудными болезнями. По словам специалистов, 47% от общего числа заболевших составляют дети.
Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который длился до 17 мая 2026 года.