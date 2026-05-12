12 травня 2026, 09:38

"Сіль" у промислових масштабах: у Полтаві судитимуть учасників наркосиндикату

Фото: Національна поліція
Правоохоронці завершили розслідування щодо організованої злочинної групи, яка налагодила повний цикл виробництва та збуту психотропної речовини альфа-PVP ("сіль") у промислових масштабах

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За даними слідства, угруповання мало автономну виробничу базу в селі Базилівщина на Полтавщині, а також склади в центрі Полтави. Готову продукцію розповсюджували по всій території України, маскуючи її під побутові товари, зокрема косметику та солодощі.

У межах спецоперації "Рубікон" у лютому 2026 року правоохоронці провели серію обшуків за участі поліції, СБУ та спецпідрозділу "КОРД". Тоді було заявлено про ліквідацію лабораторії, яка займалася виробництвом психотропів.

Слідство встановило, що до складу угруповання входили шість осіб. Справу щодо них уже передано до суду. Серед обвинувачених – Костянтин Гудзь, який, за даними слідства, раніше фігурував в іншій справі щодо наркоторгівлі.

Правоохоронці також зазначають, що частина фігурантів має різні соціальні статуси та професії, однак це не впливало на їхню участь у діяльності угруповання.

За матеріалами слідства, для постачання сировини використовувалися міжнародні канали, а для маскування вантажів – промислова тара з-під косметики, аграрної хімії та ветеринарних засобів.

Під час обшуків вилучено значні обсяги хімічних речовин, зброю, мобільні телефони та готівку в іноземній валюті.

Також задокументовано десятки епізодів збуту наркотичних речовин у різних регіонах України.

Наразі справа перебуває на розгляді в суді. Частина обвинувачених утримується під вартою, один перебуває під особистим зобов'язанням.

Підготовче засідання призначене на 22 травня 2026 року.

Нагадаємо, в Україні викрили діяльність злочинної організації "Хімпром". За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяльність "Хімпрому" розгорнулася з новою силою.

У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків.

Читайте також: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

