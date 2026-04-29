UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 20:47

Суд арештував слідчого СБУ Полтавщини у справі про $110 тис. хабаря

29 квітня 2026, 20:47
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне: ДБР
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд 29 квітня застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який є одним із підозрюваних у справі про одержання 110 тисяч доларів неправомірної вигоди

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Як альтернативу триманню під вартою суд призначив слідчому заставу розміром 3 993 600 гривень.

Слідство встановило, що за посередництва адвоката працівники СБУ вимагали від власника підприємства 110 тисяч доларів.

Натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину. Ідеться про постачання до Росії обладнання через підставні фірми в Казахстані.

29 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила всім трьом фігурантам підозру: співробітникам СБУ – за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою) Кримінального кодексу України, адвокату – за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 4 ст. 368 ККУ.

Нагадаємо, що 27 квітня начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглого та адвоката викрили на хабарі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Полтавська область ВАКС хабар
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »