21 квітня 2026, 15:37

Працював на спецслужби РФ: у Кременчуку затримали підлітка за підготовку вибухів біля поліції

21 квітня 2026, 15:37
Фото: СБУ
Контррозвідка Служби безпеки України 21 квітня затримала неповнолітнього, який готував одразу два вибухи біля відділку поліції у Кременчуку Полтавської області

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Біля відділку поліції зловмисник заклав два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією.

У ніч на 17 квітня росіяни мали підірвати один пристрій, а після прибуття на місце події екстрених служб — активувати другу бомбу, закладену поблизу.

Контррозвідники викрили ворожий задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту.

Розслідування встановило, що завдання РФ виконував 17-річний учень місцевого ліцею, який потрапив до уваги російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

Після вербування він за інструкцією ворога придбав складові для двох вибухових пристроїв та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі. Гроші на це він отримав від куратора з РФ.

Погодивши з ним локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.

Під час обшуків у затриманого вилучили залишки складових до СВП та засоби зв'язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яку СБУ у січні цього року викрила на Донеччині. На замовлення росіян дівчина коригувала обстріли Краматорська.

Раніше на Буковині судили російського агента, який коригував удари РФ по Чернівцях та закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
21 квітня 2026, 18:27
Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт
21 квітня 2026, 18:05
Водій втік з місця ДТП: на Львівщині вантажівка протаранила потяг "Перемишль – Київ"
21 квітня 2026, 17:58
У дитсадку Миколаєва зафіксували спалах інфекції – двоє дітей у лікарні
21 квітня 2026, 17:43
У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)
21 квітня 2026, 17:35
Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ, є поранені
21 квітня 2026, 17:26
У Херсоні чиновниця "заробила" мільйони на зруйнованих війною будівлях
21 квітня 2026, 17:15
На Дніпропетровщині викрили мережу торговців людьми: у сексуальне рабство продавали навіть неповнолітніх
21 квітня 2026, 17:06
Погрожували фронтом, били і вимагали гроші: нові деталі затримання працівників ТЦК в Одесі
21 квітня 2026, 16:49
Чи врятує нас зброя: чому відповідь складніша, ніж здається
21 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »