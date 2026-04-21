Контррозвідка Служби безпеки України 21 квітня затримала неповнолітнього, який готував одразу два вибухи біля відділку поліції у Кременчуку Полтавської області

Служба безпеки України

Біля відділку поліції зловмисник заклав два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією.

У ніч на 17 квітня росіяни мали підірвати один пристрій, а після прибуття на місце події екстрених служб — активувати другу бомбу, закладену поблизу.

Контррозвідники викрили ворожий задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту.

Розслідування встановило, що завдання РФ виконував 17-річний учень місцевого ліцею, який потрапив до уваги російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

Після вербування він за інструкцією ворога придбав складові для двох вибухових пристроїв та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі. Гроші на це він отримав від куратора з РФ.

Погодивши з ним локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.

Під час обшуків у затриманого вилучили залишки складових до СВП та засоби зв'язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яку СБУ у січні цього року викрила на Донеччині. На замовлення росіян дівчина коригувала обстріли Краматорська.

Раніше на Буковині судили російського агента, який коригував удари РФ по Чернівцях та закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України.