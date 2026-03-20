Вчера вечером и ночью 20 марта враг атаковал беспилотниками Полтавщину. По вражеским целям работала ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

В результате падения обломков и прямых попаданий в Миргородском районе повреждены линии электропередачи и оборудования одного из предприятий.

Возник пожар, который ликвидировали подразделения ГСЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 20 марта в результате атаки беспилотников в Одесской области были повреждены два иностранных судна. На момент удара оба были пришвартованы у причалов и загружены зерном.