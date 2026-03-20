Россияне атаковали дронами Полтавщину: повреждены предприятие и ЛЭП
Вчера вечером и ночью 20 марта враг атаковал беспилотниками Полтавщину. По вражеским целям работала ПВО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
В результате падения обломков и прямых попаданий в Миргородском районе повреждены линии электропередачи и оборудования одного из предприятий.
Возник пожар, который ликвидировали подразделения ГСЧС.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью 20 марта в результате атаки беспилотников в Одесской области были повреждены два иностранных судна. На момент удара оба были пришвартованы у причалов и загружены зерном.
