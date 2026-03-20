Росіяни атакували дронами Полтавщину: пошкоджені підприємство та ЛЕП
Вчора ввечері та вночі 20 березня ворог атакував безпілотниками Полтавщину. По ворожих цілях працювала ППО
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Внаслідок падіння уламків та прямих влучань у Миргородському районі пошкоджені лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств.
Виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок атаки безпілотників на Одещині були пошкоджені два іноземні судна. На момент удару обидва були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
На Дніпропетровщині автівка влетіла у бетонну опору: двоє постраждалих
20 березня 2026, 09:55Спецрежим для українських біженців у ЄС: чи буде продовження
20 березня 2026, 09:45Російський дрон атакував евакуаційний екіпаж "Проліски" на Донеччині: є загибла і поранені
20 березня 2026, 09:31Смерть 11-річного хлопчика з аутизмом у Харкові: справу матері передали до суду
20 березня 2026, 09:20Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні
20 березня 2026, 09:11Фальсифікат на 8 мільйонів: на Буковині викрили підпільне виробництво дизеля
20 березня 2026, 08:59На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет: загинула пасажирка
20 березня 2026, 08:50Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 133 зі 156 російських безпілотників
20 березня 2026, 08:37864 удари по Запорізькій області за добу: є жертви та поранені
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
