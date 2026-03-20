Вчора ввечері та вночі 20 березня ворог атакував безпілотниками Полтавщину. По ворожих цілях працювала ППО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань у Миргородському районі пошкоджені лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств.

Виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 20 березня внаслідок атаки безпілотників на Одещині були пошкоджені два іноземні судна. На момент удару обидва були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.