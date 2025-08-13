В Кременчуге снова "заминировали" ЦПАУ, горсовет и торговые центры
На местах работают соответствующие службы
Об этом сообщает Телеграмм-канал Типовая Полтавщина, передает RegioNews.
"В Кременчуге заминировали горсовет, ЦПАУ и ряд ТЦ. Рабочие и посетители эвакуированы. Правоохранители проводят проверку", – говорится в сообщении.
В последний раз в Кременчуге "минировали" ЦПАУ, горсовет и торговые центры в конце июля.
Напомним, в Полтавской области задержали российскую агентку, которая готовила теракты возле ТЦК и райотдела полиции. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
