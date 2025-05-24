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Суд визнав винним жителя Харківської області у зґвалтуванні дитини, а також зберіганні, виготовленні та збуті дитячої порнографії

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Влітку 2022 року чоловік приїхав у Полтаву та на березі річки зґвалтував 13-річного хлопчика. Свої дії він фіксував на камеру мобільного телефону, а фотографії в подальшому розповсюдив серед своїх знайомих.

Вину у скоєнні злочину чоловік не визнав.

Зловмиснику призначили 11 років тюрми. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині засудили жінку, яка знімала та продавала порнографію з 8-річним сином.