У Полтаві засудили харків'янина, який зґвалтував 13-річного хлопчика і знімав процес на відео
Суд визнав винним жителя Харківської області у зґвалтуванні дитини, а також зберіганні, виготовленні та збуті дитячої порнографії
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Влітку 2022 року чоловік приїхав у Полтаву та на березі річки зґвалтував 13-річного хлопчика. Свої дії він фіксував на камеру мобільного телефону, а фотографії в подальшому розповсюдив серед своїх знайомих.
Вину у скоєнні злочину чоловік не визнав.
Зловмиснику призначили 11 років тюрми. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині засудили жінку, яка знімала та продавала порнографію з 8-річним сином.
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